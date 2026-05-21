وجدد الزيدي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي التزام الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد على الاستمرار في رفع مستوى الجهوزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية، والتنسيق في ما بينها لإدامة الاستقرار الأمني.

ووجه الزيدي بإتخاذ الإجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداءات على السعودية والإمارات، وحرص العراق على التعاون مع الدول الشقيقة في هذا الموضوع.

وجدد المجتمعون إدانة العراق للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت السعودية والامارات ورفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر اجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة وأنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف.

وأدانت الإمارات، الأربعاء، بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، استنكار الإمارات بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة.

كما أكدت الوزارة على أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي.