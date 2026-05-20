وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود أصيبوا نتيجة تحطم طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، وإن إصابة أحدهم "خطيرة".

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت، بشنّ الطيران الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارات على بلدات كفردونين وصربين وفرون وياطر والكفور وطيردبا جنوبي لبنان.

وأسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان الثلاثاء عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، في أحدث حلقات الهجمات شبه اليومية المتبادلة بين الجانبين، والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وفي بيروت، أعلنت الحكومة اللبنانية أن غارة واحدة على بلدة دير قانون النهر في قضاء صور الساحلي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء، بينما أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم طفل.

وبدأت أحدث جولة من القتال بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس، عندما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، بعد يومين من الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وجاءت هذه الحصيلة بعد يوم من تجاوز عدد قتلى أحدث جولة من القتال بين إسرائيل وحزب الله حاجز 3000 قتيل، وبعد يومين من تمديد الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والسارية منذ 17 أبريل، لمدة 45 يوما إضافية.

وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت أن 31 بلدة جنوبي لبنان تعرضت الثلاثاء لغارات إسرائيلية، وتعرضت 10 بلدات لقصف مدفعي.