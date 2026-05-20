وذكرت المصادر أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني قصفت، عصر الثلاثاء، سوق المدينة في ذروة ازدحامه بالباعة والمتسوقين، ما أدى إلى مقتل 28 شخصاً على الفور وإصابة 49 آخرين بجروح متفاوتة، توفي 9 منهم لاحقاً متأثرين بإصاباتهم، لترتفع الحصيلة إلى 37 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وأثار الهجوم موجة إدانات واسعة من قوى سياسية ومدنية سودانية، اعتبرت أن استهداف الأسواق والتجمعات المدنية يمثل تصعيداً خطيراً في مسار الحرب الدائرة بالبلاد.

وذكر حزب المؤتمر السوداني، في بيان، أن "طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة السودانية استهدفت سوق مدينة غبيش بولاية غرب كردفان في ذروة ازدحامه بالمواطنات والمواطنين والوافدين من مختلف مناطق الولاية، مما أدى إلى ارتقاء 28 شهيداً وشهيدة من المدنيين، ووقوع عشرات الإصابات والجرحى".

وأضاف الحزب أن القصف "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، وجريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي يدفع ثمنها المواطن السوداني البسيط"، داعياً إلى وقف العمليات العسكرية التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان.

ويأتي هجوم غبيش بعد سلسلة ضربات مماثلة شهدتها ولايات دارفور وكردفان خلال الأشهر الماضية.

ففي 10 مايو الجاري، قُتل 15 مدنياً وأصيب 9 آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة لمركبة تجارية على طريق يربط بين ولايتي جنوب وغرب كردفان.

كما شهدت مدينة كتم بولاية شمال دارفور، في 9 أبريل الماضي، قصفاً بطائرة مسيّرة استهدف حفل زفاف في حي السلامة، ما أسفر عن سقوط 86 شخصاً بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وفق مصادر محلية.

وفي مارس الماضي، أدى قصف استهدف مستشفى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور إلى مقتل 70 مدنياً وإصابة نحو 100 آخرين، بحسب تقارير محلية وأممية.

وتتهم جهات حقوقية ومدنية أطراف النزاع في السودان بتوسيع نطاق الهجمات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة في مناطق مأهولة بالسكان، الأمر الذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتعطيل الحياة اليومية في ولايات دارفور وكردفان.

وبحسب بيانات محدثة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 880 شخصاً بين يناير وأبريل الماضيين جراء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة تابعة لطرفي الحرب في السودان.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وسط أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.