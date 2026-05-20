ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على الفور على الخسائر البشرية أو الوقائع المحددة، لكنه قال إنه استهدف أكثر من 25 موقعا للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان بين ظهر يومي الإثنين والثلاثاء.

وبدأت أحدث جولة من القتال بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس، عندما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، بعد يومين من الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وفي بيروت، أعلنت الحكومة اللبنانية أن غارة واحدة على بلدة دير قانون النهر في قضاء صور الساحلي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء، بينما أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم طفل.

ولم تقدم وزارة الصحة مزيدا من التفاصيل بشأن الغارة، لكن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قالت إنها دمرت منزلا، ما أدى إلى احتجاز عدد من الأشخاص تحت الأنقاض، قبل أن تنتشل جثثهم لاحقا.

وبحسب الوزارة، فإن غارة أخرى استهدفت مدينة النبطية الجنوبية وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 خرين، بينهم امرأتان.

كما أسفرت غارة ثالثة على بلدة كفرسير المجاورة عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم امرأة.

وجاءت هذه الحصيلة بعد يوم من تجاوز عدد قتلى أحدث جولة من القتال بين إسرائيل وحزب الله حاجز 3000 قتيل، وبعد يومين من تمديد الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والسارية منذ 17 أبريل، لمدة 45 يوما إضافية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت بأن 31 بلدة جنوبي لبنان تعرضت الثلاثاء لغارات إسرائيلية، وتعرضت 10 بلدات لقصف مدفعي.