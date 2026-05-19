وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتطرقت المباحثات إلى العواقب الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وسلاسل إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وتناولا أهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

كما بحث اللقاء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، جرّاء استهداف بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأكد فاديفول تضامن بلاده مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تقديره للمواقف الألمانية الداعمة لدولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، مشيرا إلى الحرص المشترك على تعزيز مسارات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالمزيد من الخير والازدهار على شعبيهما.