وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الصديق، في هذا الهجوم الآثم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وشهدت مدينة سان دييغو هجوما مسلحا استهدف المركز الإسلامي في حي كليرمونت، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من المشتبه بهما.

ويقع المركز الإسلامي المستهدف في أكبر مسجد بمقاطعة سان دييغو، وفق الموقع الإلكتروني للمركز.

وأغلقت السلطات الطرق المحيطة بالموقع، وأخلت عددا من المدارس القريبة كإجراء احترازي، فيما يتواصل التحقيق في ملابسات الهجوم.