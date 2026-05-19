وجاء القرار عبر وزارة الداخلية بناء على توصية من وزارة الصحة، كإجراء احترازي في ظل التطورات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس "إيبولا" في البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

واستند القرار إلى توصيات اجتماع عقد الإثنين، بمشاركة وزارة الصحة ممثلة بإدارة الأوبئة، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وبحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية في الأردن، لبحث المستجدات الوبائية والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصحة العامة.

وأكدت الجهات المعنية أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول وانتشار الأوبئة والأمراض السارية، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي سيخضع للتقييم المستمر وفق المستجدات الصحية العالمية.