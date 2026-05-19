وذكرت الهيئة أن المباحثات عقدت بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والبيت الأبيض.

وأفادت "كان" نقلا عن مصدر أميركي، أن "الاستعدادات الأميركية الإسرائيلية المشتركة لاستئناف الحرب اكتملت"، ويبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يعتزم اتخاذ قرار قريبا جدا".

وأوضح المصدر: "الولايات المتحدة وإسرائيل على تنسيق كامل، ولن يتفاجأ أي من الطرفين عند اتخاذ قرار استئناف الحرب".

وحسب "كان"، فقد اعتقدت إسرائيل أن الهجوم على إيران سيبدأ خلال ساعات، لكنها فوجئت بتلقيها إشعارا بتأجيله من الولايات المتحدة.

والإثنين أعلن ترامب أنه قرر تأجيل الهجوم الذي كان من المقرر شنه على إيران الثلاثاء، بعد اتصالات مع دولة الإمارات والسعودية وقطر.

وأضاف ترامب أن التأجيل سيكون "لمدة يومين أو 3 أيام"، وأن "إسرائيل أُبلغت بذلك".

وقال الرئيس الأميركي إنه "كان على بعد ساعة من إصدار الأمر بالهجوم"، لكنه "مستعد لمنح بضعة أيام للمفاوضات".

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن الاستعدادات العسكرية في أوج تقدمها منذ وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل الماضي.

وفي الأيام الأخيرة، لوحظ تحرك غير معتاد لطائرات نقل أميركية إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط، في رحلات يعتقد أنها تنقل المزيد من الأسلحة والذخائر إلى المنطقة.