وحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، جاء القرار نظرا لإعلان منظمة الصحة العالمية عن مستجدات تفشي فيروس "إيبولا"، وتطورات الأوضاع الوبائية في الدول المذكورة.

وأوضحت شئون الطيران المدني أنه "تم تحديث إجراءات الدخول إلى البحرين عبر مطار البحرين الدولي للمسافرين القادمين من الدول المذكورة، بحيث يُعلق دخول القادمين مباشرة منها، إضافة إلى المسافرين الذين سبق لهم التواجد فيها خلال الثلاثين يوما الماضية لوصولهم البحرين، على أن يخضع المواطنون للبروتوكولات الصحية المعتمدة في هذا الجانب فور وصولهم إلى المملكة من الدول المذكورة".

وأكدت شئون الطيران المدني أهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بالنسبة لجميع القادمين عبر مطار البحرين الدولي.

وأشارت إلى أن العمل بإجراءات تعليق دخول المسافرين القادمين إلى البحرين ستستمر لمدة 30 يوما بدءا من الثلاثاء، وستخضع للمراجعة المستمرة، كما سيتم تحديث قائمة الدول بحسب المستجدات ووفق معايير تتعلق بمدى انتشار فيروس "إيبولا" في تلك الدول.