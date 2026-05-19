وأضافت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية.

وتابعت: "في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو 2026، أكدت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيّرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية".

وأكدت وزارة الدفاع أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية".

وشددت وزارة الدفاع على "الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية".