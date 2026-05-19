وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن التفجير في محيط باب شرقي بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة، قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية قالت لوكالة الأنباء السورية (سانا): "اكتشفت إحدى مجموعات الجيش السوري عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع بمنطقة باب شرقي بدمشق".

وأضافت: "‏تم التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الصحة إصابة 18 شخصا.