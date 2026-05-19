وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة في بيان إن مجموعة من الجيش كانت تعمل على تفكيك "عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة" لها في باب شرقي، قبل أن "تنفجر سيارة مفخخة بالمنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وقال مصدر عسكري سوري لرويترز إن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة انفجرت اليوم الثلاثاء بالقرب من البوابة الأمامية لمركز إدارة الأسلحة التابع لوزارة الدفاع السورية في العاصمة دمشق.

وذكر مصدر عسكري سوري آخر أن الانفجار أسفر عن مقتل حارس وإصابة 6 آخرين.

وكانت قناة الإخبارية السورية نقلت، في وقت سابق، عن مصدر أمني قوله إن التفجير في محيط باب شرقي بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة بالقرب من مركز إدارة التسليح.

كذلك أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" الرسمية أفادت بسماع دوي انفجار في دمشق يجري التحقق من طبيعته.