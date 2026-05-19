وقال الجيش في بيان إن الإخلاء يأتي "في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفا "يضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة ... عليكم إخلاء منازلكم فورا".

وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسة غارات واسعة الناطق على عدّة قرى في جنوب البلاد منذ صباح الثلاثاء.

ومن جهته، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف تجمعا لجنود وآليات في شمال إسرائيل "بسرب من الطائرات المسيّرة الهجومية".

كما أعلن الحزب المدعوم من إيران مسؤوليته عن هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي تعمل داخل القرى التي تحتلها في الأراضي اللبنانية.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة عبرت من لبنان.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران في 28 شباط/فبراير، إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من مارس صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية واسعة على لبنان، إضافة إلى اجتياح بري لمناطق حدودية في الجنوب.

وتوصل الجانبان في 17 أبريل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وكان من المقرر أن ينقضي الأحد. لكن تمّ الاعلان الجمعة عن تمديده 45 يوما، بعدما عقد البلدان جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن برعاية أميركية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 2900 شخص منذ 2 مارس، من بينهم عشرات منذ دخول الهدنة الأولى حيز التنفيذ، وفقا للسلطات اللبنانية.

في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إن 20 جنديا ومتعاقدا مدنيا واحدا قتلوا في جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب.