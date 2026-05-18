وأبلغ المصدر وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة ‌تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال إن ‌واشنطن ‌وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة ‌فقط، وفق ‌جدول ⁠زمني مرحلي.

وأضاف أن إيران طالبت الولايات المتحدة بمعاودة ⁠النظر ‌في كلا الموقفين.

وأشار المصدر ⁠إلى أن إيران ركزت ⁠مجددا في مقترحها الجديد على إنهاء ⁠الحرب، ومعاودة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري.

أما الأمور الأكثر إثارة للجدل، مثل برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، فقد تأجلت ‌إلى جولات لاحقة من المحادثات، حسب المصدر.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت إيران أنها ردت على مقترح أميركي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي: "كما أعلنّا أمس (الأحد)، فقد نقلت مخاوفنا إلى الجانب الأميركي".

وأضاف أن التواصل مع واشنطن "مستمر عبر الوسيط الباكستاني"، من دون الخوض في التفاصيل.

وكان ⁠مصدر باكستاني قال لـ"رويترز"، الإثنين، إن إسلام آباد أرسلت ‌مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب، إلى ‌الولايات ‌المتحدة، ليل الأحد، في وقت ‌بدا به أن ‌المحادثات ⁠بين الجانبين لا تزال متعثرة.

وأضاف المصدر ⁠لدى ‌سؤاله عما ⁠إذا كانت الخلافات ⁠بين الجانبين ستستغرق وقتا ⁠لرأبها: "ليس لدينا الكثير من الوقت".

وأشار إلى أن واشنطن وطهران "يواصلان تغيير شروطهما".