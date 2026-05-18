وفي منشور على منصة "إكس"، شدد عون على أن "كل ما يتم تداوله خلاف ذلك غير صحيح".

وقال الرئيس اللبناني إن "واجبه، انطلاقا من موقعه ومسؤوليته، هو القيام بالمستحيل وبأقل كلفة ممكنة لوقف الحرب عن لبنان وشعبه"، مضيفا أن اللبنانيين "اختبروا الحروب وعرفوا إلى أين أوصلت البلاد، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد اليوم؟"، وفق تعبيره.

وفي رسالة إلى اللبنانيين، شدد عون على "أهمية التمسك بالأرض".

وتابع: "أنتم متجذرون في هذه الأرض لأنكم تدركون قيمتها، فحافظوا على هذا التعلق وورثوه لأبنائكم الذين هم ثروة الوطن".

وتأتي تصريحات عون على خلفية مساع أميركية للوساطة بين لبنان وإسرائيل، من أجل إبرام اتفاق سلام بين الطرفين.

لكن الضربات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من لبنان مستمرة، وكذلك هجمات حزب الله على القوات الإسرائيلية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

والإثنين طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء 3 بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان.

وتزامن ذلك مع شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".