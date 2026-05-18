وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي: "كما أعلنّا أمس (الأحد)، فقد نقلت مخاوفنا إلى الجانب الأميركي".

وأضاف أن التواصل مع واشنطن "مستمر عبر الوسيط الباكستاني"، من دون الخوض في التفاصيل.

وكان ⁠مصدر باكستاني قال لـ"رويترز"، الإثنين، إن إسلام آباد أرسلت ‌مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب، إلى ‌الولايات ‌المتحدة، ليل الأحد، في وقت ‌بدا فيه أن ‌المحادثات ⁠بين الجانبين لا تزال متعثرة.

وأضاف المصدر ⁠لدى ‌سؤاله عما ⁠إذا كانت الخلافات ⁠بين الجانبين ستستغرق وقتا ⁠لرأبها: "ليس لدينا الكثير من الوقت".

وأشار إلى أن واشنطن وطهران "يواصلان تغيير شروطهما".