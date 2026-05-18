تفصيلا، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 10 مواطنين إسرائيليين عبروا الحدود إلى داخل الأراضي السورية، قبل أن تعيدهم قوة تابعة للجيش كانت متمركزة في المنطقة وتقوم باعتقالهم.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن المواطنين الإسرائيليين المعتقلين تم تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

ودان الجيش الإسرائيلي هذا الحادث "بشدة" واصفا إياه بـ"الخطير"، وقال إنه "يُعد جريمة جنائية تُعرّض المدنيين وجنود الجيش الإسرائيلي للخطر"، بحسب ما ذكرت صحيفة الجيروزليم بوست الإسرائيلية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المتسللين ذهبوا إلى سوريا للترويج لإقامة مستوطنات هناك.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن هذه هي المرة الرابعة خلال اليوم الماضي التي يحاول فيها ناشطون من جماعة "رواد حبشان" عبور الحدود.

وتُعد "رواد حبشان" إحدى الجماعات التي تسعى إلى إنشاء مستوطنات يهودية داخل سوريا.

وقبل عدة أسابيع، تجمع نحو 40 مدنياً إسرائيلياً في هضبة الجولان وحاولوا التسلل عبر الحدود السورية.

ونجح المستوطنون التابعون لجماعة رواد حبشان في التوغل بضع مئات من الأمتار داخل الأراضي السورية قبل أن يُلقي الجيش القبض عليهم ويسلمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستجوابهم.