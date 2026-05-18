وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم أصدر هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده مع قادة الفرق والألوية في الجيش، مؤكدا ضرورة رفع جاهزية الوحدات الأمامية وتعزيز قدراتها العسكرية والتقنية.

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي دعا إلى "تغيير كبير" في جهود الردع وتحديث الاستراتيجية العسكرية بما يمنع اندلاع الحرب.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين الكوريتين، رغم وصول فريق كرة قدم نسائي من كوريا الشمالية إلى سيول للمشاركة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في أول زيارة رياضية من هذا النوع منذ نحو ثماني سنوات.