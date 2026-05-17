وأفادت الوكالة بأن الغارة، التي وقعت ليل الأحد الاثنين، أسفرت عن مقتل وائل عبد الحليم، القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي"، وابنته راما.

وجاءت الضربة بعد ساعات من مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل تنفيذ ضربات جوية في لبنان رغم تمديد الهدنة السارية مع حزب الله لمدة 45 يوماً إضافية بوساطة أميركية.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 17 أبريل، قتل أكثر من 400 شخص في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، بحسب السلطات اللبنانية.