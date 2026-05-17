وأكدت الهيئة، في بيان، أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة للطاقة النووية أو جاهزية أنظمتها الأساسية، كما لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة، وظلت مستويات السلامة الإشعاعية ضمن المعدلات الطبيعية، من دون أي خطر على الجمهور أو البيئة، ولم تُسجل أي إصابات.

وأوضحت الهيئة أنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع مشغل المحطة والجهات الوطنية المعنية للتحقق من جميع جوانب الحادث، والتأكد من استمرار سلامة وجاهزية أنظمة المحطة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

وفي إطار دورها الرقابي المستقل، تواصل الهيئة تقييم الحادث وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، ومراقبة الوضع الإشعاعي وحالة المحطة بشكل مستمر.

وأشارت الهيئة إلى أن محطة براكة للطاقة النووية صممت ورخصت وشغلت وفق أعلى المعايير الدولية للأمان والأمن النووي، وتتضمن طبقات متعددة ومستقلة من الحماية في جميع جوانب التصميم والتشغيل لضمان إنتاج الكهرباء النظيفة بصورة آمنة ومأمونة في مختلف الظروف.

وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات في بيانها إن حماية الجمهور والعاملين والبيئة تظل على رأس أولوياتها، مؤكدة استمرارها في ممارسة دورها الرقابي المستقل لضمان التشغيل الآمن والمأمون للمحطة.

ودعت الهيئة الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.