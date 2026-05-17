وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن غارة على بلدة طيرفلسيه أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 8 آخرين، بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع.

وأضاف البيان أن الغارات على بلدة طيردبا أدت إلى مقتل شخصين بينهما طفلة، وإصابة 3 آخرين بينهم امرأة.

وأكدت الوزارة أن الحصيلة لا تزال غير نهائية، في وقت تتواصل فيه عمليات رفع الأنقاض ونقل المصابين.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، قال إنها استهدفت منشآت تابعة لـ"حزب الله".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدتي حبشيت وطيردبا في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وأوضح المراسل أن الغارات امتدت إلى بلدة البيسارية الواقعة على بعد أكثر من 50 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى تنفيذ ضربات جوية على بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي.