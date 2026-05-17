وكتب قرقاش عبر حسابه على منصة إكس: "الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة، سواء جاء من الموكل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيدا خطيرا ومشهدا مظلما يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها".

وأضاف قرقاش: "يأتي هذا التصعيد المحظور ليؤكد مجددا طبيعة التحديات التي تواجهها المنطقة في مواجهة قوى الشر والفوضى والتخريب".

وكتب قرقاش: "لن يلوي أحد ذراع الإمارات، ولن ينجح في تقويض رؤيتها ونجاحها ورسالتها الملهمة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".