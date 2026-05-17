وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن الهجوم يمثل "تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي"، مشددة على رفض القاهرة لأي تهديد يستهدف أمن واستقرار دول الخليج.

وأكدت مصر أن أمن الإمارات ودول الخليج العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مجددة موقفها الداعم للإمارات في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها أو منشآتها الحيوية.

من جانبها دانت وزارة الخارجية الأردنية الاستهداف الذي تعرضت له أبوظبي، واعتبرته انتهاكا لسيادة دولة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة، في بيان الأحد، تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه معها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، فقد وقع حريق في مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي لمحطة محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة نتيجة استهداف بمسيرة، دون تسجيل إصابات أو تأثير على السلامة الإشعاعية.

كما أوضحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحادث لم يؤثر على سلامة المحطة أو أنظمتها الأساسية، وأن التشغيل مستمر بشكل طبيعي، مع التأكيد على عدم تداول الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية.