ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن "قتيلا وعددا من الإصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، عقب قصف إسرائيلي استهدف منطقة كراج رفح وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

ووفق الوكالة، "ارتكبت قوات الاحتلال، منذ ساعات فجر الأحد، 7 خروقات جديدة للاتفاق، تمثلت في إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، تركزت معظمها في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأفادت بأن "قوات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف فجرا باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في سماء المنطقة، ما أثار حالة من التوتر في صفوف السكان".

ولفتت إلى أن "آليات الاحتلال العسكرية أطلقت النار بشكل كثيف باتجاه منازل المواطنين في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس".

وأفاد سكان محليون بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيرانها في عرض بحر المدينة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف مناطق متفرقة من جنوب وشرق خان يونس.