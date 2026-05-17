وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اعترض سلاح الجو قبل وقت قصير عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، من دون وقوع إصابات.

وأضاف أنه "وفقا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل أي إنذارات".

وشنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان السبت قال إنها تستهدف منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود، غداة تمديد هدنة ترعاها واشنطن.

واتفق البلدان الجمعة خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن، على تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 أبريل وكان من المقرر أن ينتهي الأحد، لمدة 45 يوما.

وكشفت مصادر لبنانية لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، عن اتصالات مع واشنطن لبلورة اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن لبنان يُجري اتصالات حثيثة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل.

ورجَّحت المصادر أن الوقف الشامل لإطلاق النار قد يُعلن عند منتصف ليل الأحد بالتوقيت المحلي.

إلا أن المصادر أشارت إلى عدم وجود موافقة إسرائيلية حتى الآن على وقف إطلاق النار.

ومنذ وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله وعناصره، والقيام بعمليات نسف وتدمير في مناطق تحتلها قواتها في المناطق المحاذية للحدود.

كما يصدر جيشها بشكل يومي إنذارات إخلاء لقرى، اتسع نطاقها الجغرافي ليشمل في كثير من الأحيان أنحاء بعيدة عن الحدود، ويقطنها سكان ونازحون من مناطق أخرى.

وفي المقابل، يعلن حزب الله شنّ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن غارات إسرائيلية على عشرات البلدات شملها إنذار الإخلاء الإسرائيلي السبت مثل كوثرية السياد والمنصوري والغسانية والمروانية والبيسارية الواقعة على بعد أكثر من 50 كيلومترا عن الحدود مع اسرائيل.

وطالت الغارات كذلك بلدات لم تكن مشمولة بالانذار مثل حبّوش قرب مدينة النبطية، بحسب الوكالة الوطنية.

وكشف الجيش الإسرائيلي من جهته عن "مهاجمة بنى تحتية تابعة" للحزب في مناطق عدة في جنوب لبنان.

وأكد مساء السبت مقتل أحد جنوده "خلال المعارك في جنوب لبنان"، ليرتفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب على الجبهة الشمالية الى 21.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس، عن مقتل أكثر من 2900 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 400 شخص منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقا للسلطات اللبنانية، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.