وقالت مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن لبنان يُجري اتصالات حثيثة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل.

ورجَّحت المصادر أن الوقف الشامل لإطلاق النار قد يُعلن عند منتصف ليل الأحد بالتوقيت المحلي.

إلا أن المصادر أشارت إلى عدم وجود موافقة إسرائيلية حتى الآن على وقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انه هاجم خلال نهاية الأسبوع نحو 100 هدف في عدة مناطق جنوب لبنان.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت بتعرض عدة بلدات في مناطق مختلفة جنوبي لبنان لغارات إسرائيلية متتالية مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من عشرة آخرين.

وكان الجيش الإسرائيلي أنذر سكان تسع بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصفها، ومعظم هذه البلدات تقع في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي السبت، أن أحد ضباطه قتل خلال المعارك المتواصلة في جنوب لبنان، ليرتفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب مع حزب الله أوائل مارس إلى 21، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واتفقت إسرائيل ولبنان، الجمعة، خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن، على تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 أبريل وكان من المقرر أن ينتهي الأحد، لمدة 45 يوما.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران في 28 فبراير، إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من مارس صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الضربات.

وترد إسرائيل بشن غارات جوية واسعة على لبنان، إضافة إلى اجتياحها برا لمناطق حدودية في الجنوب.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس، عن مقتل أكثر من 2900 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 400 شخص منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقا للسلطات اللبنانية، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.