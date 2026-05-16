وأوضح ترامب لقناة "بي إف إم" الفرنسية أنه لا يعرف إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، لكنه أشار إلى أن الإيرانيين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق.

وتابع ترامب: "إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية إن لم يتم التوصل إلى اتفاق".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وسط تصاعد التقديرات بانهيار المسار الدبلوماسي.

وبحسب التقرير، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من زيارته إلى الصين ليواجه قرارًا حاسمًا بشأن العودة إلى توجيه ضربات عسكرية لإيران، بعد تعثر ما وصفه التقرير بـ"مجالس السلام" خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إن المقترح الإيراني الأخير غير مقبول، مضيفًا: "إذا لم تعجبني الجملة الأولى فسأرميه في سلة المهملات"، مكررًا تهديده بأن طهران "إما أن تتوصل إلى اتفاق أو سيتم تدميرها".

وأشار التقرير إلى أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أكد، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن لدى الجيش الأميركي "خطة للتصعيد إذا لزم الأمر"، موضحًا أن عملية "إبيك فيوري" التي جرى تعليقها الشهر الماضي قد تُستأنف خلال أيام.

ووفقا لمصادر عسكرية، تشمل الخيارات المطروحة تنفيذ غارات جوية أكثر كثافة ضد مواقع الحرس الثوري والبنية العسكرية الإيرانية، إلى جانب بحث سيناريو أكثر خطورة يتمثل في نشر قوات خاصة داخل إيران للسيطرة على مواد نووية مدفونة تحت الأرض، خصوصا في منشأة أصفهان النووية.