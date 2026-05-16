وعلق زامير على عملية تصفية الحداد قائلا: "هذا نجاح عملياتي هام للجيش الإسرائيلي بقيادة قيادة الجنوب، والإدارة العامة للاستخبارات العسكرية، وسلاح الجو، وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأضاف: "هذا إغلاق حلقة مهمة. في جميع المحادثات التي أجريتها مع الأسرى والأسيرات الذين عادوا، جاء اسم رئيس القتلة الكبير، عز الدين الحداد، أحد المسؤولين الرئيسيين عن مذبحة 7 أكتوبر، ورئيس الذراع العسكري لحماس، مرة تلو الأخرى. اليوم نجحنا في تصفيته".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: "سيستمر الجيش الإسرائيلي في مطاردة أعدائنا، ومهاجمتهم، ومحاسبة كل من كان جزءا من مذبحة السابع من أكتوبر. لن نتراخى حتى نصل إليهم جميعًا، فهذا واجبنا تجاه جميع العائدين وجميع مواطني إسرائيل".

وأمر رئيس الأركان قيادة الجنوب "بالحفاظ على يقظة عملياتية عالية والرد فورا على أي محاولة للإضرار بقواتنا أو بإسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلنا، في وقت سابق الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استهدف في مدينة غزة عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد المخططين لهجوم السابع من أكتوبر.

وجاء في البيان أن الحداد "كان مسؤولا عن قتل واختطاف وإيذاء آلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، واحتجز رهائننا بوحشية شديدة، ووجّه عمليات ضد قواتنا، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح".

وأضاف البيان: "هذه رسالة واضحة لكل الساعين إلى قتلنا: عاجلًا أم آجلا ستصل إليكم إسرائيل".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يطبّقان بشكل دقيق سياسة الحكومة بعدم احتواء التهديدات وإحباط أعدائنا بشكل استباقي. سنواصل العمل بقوة وحزم ضد كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر".