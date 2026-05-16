وقال قرقاش، في تغريدة على صفحته بمنصة إكس، إن "مبادرة الإمارات بدعم كريم من الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بترميم الجامع الأموي مبادرة ملهمة تجسد الرسالة الحضارية لدولتنا".

وأضاف: "تمثل المبادرة جسراً للتواصل مع سوريا الحديثة ومع تراث وحضارة عربية وإسلامية مشتركة نفخر بها، وتشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا وحاضرنا ومستقبلنا".

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات عن ترميم الجامع الأموي، خلال زيارة نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، إلى العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، الجمعة، عن نورة الكعبي قولها إن سوريا تحتل مكانة فريدة في قلب الحضارة العربية والإسلامية، ويُعد الجامع الأموي أحد أبرز المعالم التاريخية والرموز الثقافية الخالدة، وإعلان دولة الإمارات ترميم هذا الجامع بدعم كريم من الشيخة فاطمة إنما يعكس مكانة تراثنا المشترك وثقافتنا الواحدة، ووقوف دولة الإمارات الثابت مع الشعب السوري في كل الظروف والأوقات، وسوريا الشقيقة اليوم تُسطر فصلاً جديداً في تاريخها المعاصر.

وأكدت حرص دولة الإمارات على العناية بالتاريخ والتراث، وهو ما يتجلى في إطلاق المبادرات الثقافية الهادفة للحفاظ على الموروث العربي والإسلامي من جهة، وإعادة تأهيل التراث الثقافي في المنطقة العربية من جهة أخرى، في إطار الدور الإماراتي العالمي الرائد وسجلها المميز في مجال الدبلوماسية الثقافية والعمل الإنساني.