وصدرت تعليمات لسكان قعقاعية الصنوبر وكوثرية الصياد والمرونية والغسانية والتفاحة وإرزاي وبابلية وإنصار والبيسارية بالابتعاد لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الكولونيل أفيخاي أدرعي: "في ضوء انتهاكات حزب الله الإرهابية لاتفاق وقف إطلاق النار، فإن الجيش الإسرائيلي مضطر للتحرك ضده بالقوة، ولا ينوي إلحاق الأذى بكم".

يأتي التحذير بالإخلاء لشن هجمات رغم إعلان وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، على موافقة إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 45 يوما، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات أُجريت في واشنطن.

وهذا هو التمديد الثاني لوقف إطلاق النار الذي أعلن في الأصل في منتصف أبريل الماضي، وتم تمديده في 23 من ذلك الشهر.