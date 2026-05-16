ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رئيس الخلية، سعد معن، قوله إن أصوات الإطلاقات المدفعية جاءت ضمن إجراء رسمي بمناسبة مراسم تسلم وتسليم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي مهامه الرسمية.

وكانت وسائل إعلام ووكالات أنباء قد تحدثت في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات في بغداد، ما أثار حالة من الترقب الأمني قبل صدور التوضيح الرسمي.

ويأتي ذلك بعد يومين من تصويت مجلس النواب العراقي بالأغلبية المطلقة على المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء الجديد علي فالح الزيدي، خلال جلسة شهدت إجراءات أمنية مشددة داخل المنطقة الخضراء.

وشملت التشكيلة الحكومية الجديدة تعيين باسم محمد خضير وزيراً للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيراً للكهرباء، وعبد الحسين عزيز وزيراً للصحة، إضافة إلى سروه عبد الواحد وزيرةً للبيئة، بالتزامن مع إقرار البرنامج الحكومي الجديد.