وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في حاروف قضاء النبطية أدت إلى مقتل 6 أشخاص من بينهم 3 مسعفين و22 جريحا.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت، بأن أكثر من 44 بلدة جنوبي لبنان طالتها الغارات الإسرائيلية يوم الجمعة.

واتفقت إسرائيل ولبنان على تمديد 45 يوما لوقف إطلاق النار، إذ اختتمت محادثات استمرت يومين برعاية واشنطن ⁠الجمعة بالاتفاق على عقد اجتماعات أخرى في الأسابيع المقبلة.

وقال تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "سيتم تمديد وقف الأعمال القتالية الذي بدأ في 16 أبريل 45 يوما ليتسنى إحراز مزيد من التقدم"، مضيفا أن المحادثات، التي تهدف إلى تسوية صراع قائم بين الطرفين منذ عقود كانت "مثمرة للغاية".

وأصدر الوفدان اللبناني والإسرائيلي تصريحات إيجابية بشأن المحادثات، ‌وهي الثالثة بينهما منذ أن كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان مع إطلاق جماعة حزب الله المدعومة من إيران صواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس ‌بعد ثلاثة أيام من ‌اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتسببت حملة القصف الإسرائيلية والاجتياح البري لجنوب لبنان في نزوح نحو 1.2 مليون شخص.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار الشهر الماضي عقب محادثات مبدئية بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن.

وتتواصل الضربات بين حزب الله وإسرائيل، وتتركز الأعمال القتالية في جنوب لبنان، ‌حيث تحتل القوات الإسرائيلية منطقة أمنية أعلنتها من ‌جانب واحد.