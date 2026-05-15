وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت، إنه في 14 و15 مايو، استضافت الولايات المتحدة يومين من المحادثات المثمرة بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف أنه سيتم تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 16 أبريل لمدة 45 يومًا بهدف إتاحة مزيد من التقدم.

كما أشار إلى أن المحادثات السياسية ستُستأنف في وزارة الخارجية الأميركية يومي 2 و3 يونيو.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق مسار أمني في البنتاغون في 29 مايو بمشاركة وفود عسكرية من البلدين.

ويأمل المشاركون أن تسهم هذه المحادثات في تحقيق سلام دائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل طرف وسلامة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول الحدود المشتركة.