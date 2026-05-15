وقال المصدر إن المحادثات تركز بشكل أساسي على ملف وقف إطلاق النار، مشيرا إلى وجود عدة نقاط غير متفق عليها بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وأوضح أن واشنطن تعمل حاليا على صياغة مشروع بيان بالتنسيق مع الوفدين اللبناني والإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك مسودات تطرح وتدرس وتحتاج إلى تعديلات.

وأكد المصدر أن لبنان يطالب بوضوح بوقف تام لإطلاق النار، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بيروت "ليست واثقة من التزام إسرائيل بتنفيذ هذا البند".

وأضاف أن احتمال تمديد وقف إطلاق النار لا يزال قائما، إلا أن "الهدف الأساسي للبنان هو إعلان الوقف التام للأعمال العدائية وتثبيته".

وبحسب المصدر، شهد اليوم الأول من المحادثات طرح كل من الوفدين اللبناني والإسرائيلي مطالبهما، فيما تعمل واشنطن على بلورة "صيغة معينة" يدرسها الطرفان.

وأشار إلى أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيصدر كل طرف بيانا يتعلق بهذه المحادثات".

وشدد المصدر على أن لبنان يواصل التأكيد على "أولوية وقف إطلاق النار وتثبيته قبل أي مسار تفاوضي لاحق أو محتمل مع إسرائيل".

كما كشف أن الوفد اللبناني يتواصل بشكل دائم مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وفريقه خلال سير المحادثات، مضيفا أن بيروت "تعول على دور محوري لواشنطن في وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة وخفض التصعيد عبر الضغط على إسرائيل".

وأكد المصدر أن الرهان اللبناني يتركز على الدور الأميركي "لوقف ما يجري في لبنان من استمرار للاعتداءات الإسرائيلية".

وختم بالإشارة إلى أن الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام تابعوا تفاصيل اليوم الأول من الجولة الثالثة للمحادثات واطلعوا على مجرياتها.