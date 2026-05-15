وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها الشيخ محمد مع رئيس وزراء الهند الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتهما التنموية وتوسيع آفاقها بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي التطور النوعي الذي تحقق في مسار علاقات البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة و الفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تدعم أولوياتهما التنموية المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.. وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد رئيس وزراء الهند إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

حضر اللقاء، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.. كما حضره الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند الذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.