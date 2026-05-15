وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن فهد زيدان عويس قُتل "برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة اللبن الشرقية بمحافظة نابلس، وقد جرى احتجاز جثمانه".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الطفل فهد زيدان عويس، البالغ من العمر 15 عاما، استشهد برصاص الاحتلال بينما كان يتواجد في سهل القرية.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية احتجزت جثمان الشهيد بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه.

وردا على طلب تعليق لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "خلال عملية مستهدفة لمكافحة الإرهاب في منطقة اللبن الشرقية، رصد جنود 3 إرهابيين يرمون الحجارة على سيارات إسرائيلية على الطريق. فأطلق الجنود النار على الإرهابيين وقتلوا أحدهم".