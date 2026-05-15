وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن الرقيب أول نيغيف داغان البالغ 20 عاما "قُتِل خلال المعارك في جنوب لبنان".

وبذلك يرتفع إلى 20 إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين في لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في الثاني من مارس، هم 19 جنديا وشخص مدني يعمل بالتعاقد لحساب الجيش.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة نفسها عن سقوط نحو 2800 قتيل، بينهم ما لا يقل عن 200 طفل، وفقا للسلطات اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي، وجه صباح اليوم الجمعة إنذارا بإخلاء 5 قرى في جنوب لبنان.

وأمس الخميس وجه إنذار بالإخلاء إلى 8 بلدات وقرى في سهل البقاع وجنوب لبنان، كما شن سلسلة غارات على عدد من القرى والبلدات في الجنوب، فيما رد حزب الله بقصف على شمال إسرائيل أدى إلى إصابة 3 أشخاص، إصابة 2 منهم خطيرة، وفقا لتقارير إسرائيلية.