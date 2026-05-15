وحدث ذلك في أعقاب اقتحام مشجعي نادي اتحاد طرابلس أرض الملعب مساء الخميس، احتجاجا على عدم احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة كان يخوضها في ملعب ترهونة ضد فريق السويحلي مصراتة، ضمن مباريات سداسي التتويج بالمنطقة الغربية للبلاد.

ونقلت كاميرات الملعب دوي إطلاق نار وصخب داخل الملعب ومشاهد جرحى تنقلهم سيارة إسعاف، مع تدخل لقوات أطلقت النار لتفريق مشجعي الفريق الذين دخلوا من دون إذن، علما أن مباريات الدوري الليبي تقام من دون جمهور.

ولم تعلق حكومة طرابلس على الأمر حتى الآن.

وأكد مدير المدينة الرياضية في ترهونة عبد الله فرج في تصريح صحفي، أن "أعمال الشغب أدت لاشتعال النيران في سيارة النقل المباشر وبعض مرافق الملعب".

وتزامنا مع المباراة، شهدت منطقة باب بن غشير غير البعيدة عن مبنى الرئاسة وحيث مقر نادي الاتحاد، أعمال شغب واعتداء على سيارة أحد الفصائل المسلحة، أعقبتها مظاهرة لمجموعة من الشباب أمام مقر رئاسة الوزراء، حيث أطلقوا الألعاب النارية باتجاه المبنى.

وأدى ذلك إلى اشتعال النيران في بعض أركانه، قبل أن يتم تفريق المحتجين وتشرع أجهزة الدفاع المدني في إخماد النار.

ولم ترد بعد أنباء عن حجم الخسائر التي لحقت بالمبنى، أو عن جرحى أعمال العنف في ملعب المباراة وخارجه.