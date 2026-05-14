وجدد المصدر ما قاله وزير الخارجية ماركو روبيو عند انطلاق أولى جلسات المحادثات، بأن المسار "عملية مستمرة (a process) وليس حدا"، مشيرا إلى أنها لن تكون سريعة نظرا لتعقيدات تراكمت على مدى عقود.

وأوضح أن الهدف من هذه المحادثات هو بناء وتعزيز مناخ من حسن النية بين الطرفين بما يمهّد للتقدم نحو تسوية نهائية.

وأضاف المصدر أن المتوقع من جولات المحادثات الجارية على مدى يومين (الخميس والجمعة)، والتي تشمل الجانبين السياسي والأمني، هو وضع إطار عام لاتفاق نهائي تسعى واشنطن إلى التوصل إليه في نهاية المطاف.