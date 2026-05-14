وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن اجتماعا يضم مبعوثي لبنان وإسرائيل، إلى جانب مسؤولين أميركيين، انطلق قرابة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت غرينتش).

وستشكل المحادثات بين مبعوثين من لبنان وإسرائيل، المتوقع أن تستمر الجمعة، ثالث لقاء بين الجانبين منذ تجدد القتال والاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس. وتشارك بيروت في الاجتماع رغم اعتراضات شديدة من الجماعة.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ​إن المحادثات تجري بهدف نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام.

ونشبت الحرب بين حزب الله وإسرائيل بالتوازي مع الحرب الأميركية على إيران، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار ‌في 16 أبريل.

وأوقفت الهدنة العمليات القتالية الكبيرة وحصرت الاشتباكات إلى حد بعيد في جنوب لبنان منذ ذلك الحين.

ومن المقرر أن ينتهي أمد وقف إطلاق النار الحالي الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ‌مقتل 22 في غارات إسرائيلية أمس الأربعاء، بينهم ‌ثمانية أطفال.

وقال المسؤول اللبناني الكبير إن الوفد اللبناني سيسعى إلى "وقف لإطلاق النار تلتزم إسرائيل بتنفيذه".