وبدأت مساء الخميس جلسة البرلمان العراقي برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي ونائبيه، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، بحضور 280 نائباً من أصل 329 عضواً في البرلمان.

وشهدت الجلسة حضور الرئيس العراقي نزار ميدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس تحالف الإعمار والبناء محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني، إلى جانب عدد من قادة الكتل السياسية.

وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث أغلقت المداخل أمام حركة المواطنين، وسمحت فقط بمرور المركبات المصرح لها، بالتزامن مع انعقاد جلسة منح الثقة.