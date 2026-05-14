ووصف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، زيارة الشيباني بـ"التاريخية"، مؤكدا أنها جاءت في سياق سوري وعربي خاص.

وأضاف بوريطة أن "قرار إعادة فتح السفارة السورية في المغرب دليل على عودة العلاقات إلى طبيعتها بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات"، مؤكدا أن "المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس كانت دائما واضحة في مساندتها لتطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة وفي دعم سيادة سوريا ووحدتها الترابية والوطنية".

وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربية أن "الخطوات الحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية والأمنية المتخذة من الرئيس أحمد الشرع تمثل مسارا لاستقرار سوريا وإخراجها من المرحلة المظلمة التي عاشتها لسنوات"، مشيرا إلى "تعافي سوريا التدريجي واستعادتها لمكانتها الإقليمية والدولية كشريك موثوق به في الحل والتنمية والاستقرار في محيطها العربي والإسلامي والمتوسط".

على صعيد التعاون الثنائي كشف بوريطة أن الطرفين اتفقا على تحيين الإطار القانوني المتقدم ليتماشى مع طموحات البلدين، وتفعيل آليات التعاون من خلال خلق اللجان المشتركة على مستوى وزيري الخارجية، إضافة إلى لجنة قنصلية لمعالجة شؤون المغاربة في سوريا والسوريين في المغرب، إلى جانب منح 100 منحة دراسية لطلبة سوريين في التعليم الأكاديمي والمهني في المغرب.

ومن جهته قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن "العلاقات السورية المغربية علاقة تاريخية، ولا ننسى الموقف الإنساني والأخلاقي والسياسي المشرف الذي انتهجته قيادة المملكة المغربية بدعم تطلعات الشعب السوري خلال 14 عاما الماضية".

وشكر الشيباني المغرب على "إعادة العلاقات السياسية سريعا بعد اسقاط النظام، حيث جرى أول اتصال بيننا بعد التحالف بـ20 يوما، وأكدنا حينها ضرورة استئناف العلاقات".

وأفاد الشيباني: "سنقوم اليوم بافتتاح السفارة السورية في المملكة المغربية، وننتظر زيارة وزير الخارجية المغربي إلى دمشق لافتتاح السفارة المغربية فيها".

وأضاف الشيباني: "اتفقنا على مسار شامل للعلاقات بين البلدين يبدأ بمسار سياسي على مستوى الوزارتين، وينتقل أيضا إلى الجانب الاقتصادي والتعليمي والتجاري"، مشيرا إلى الاتفاق على "تأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، والاستفادة من التجربة المغربية الناجحة في العديد من القطاعات".

وفي ذات السياق، ذكر بيان مشترك صادر بمناسبة زيارة الشيباني إلى المغرب أن الجمهورية العربية السورية تؤكد على احترامها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها.

وأضاف الشيباني في ذات البيان أن الجمهورية العربية السورية "ترحب وتدعم قرار مجلس الأمن رقم 2797 باعتباره نقطة تحول في مسار البحث عن حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي".