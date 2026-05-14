وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس، إن عددا من الإسرائيليين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد سقوط طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة حزب الله إلى داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان.

وقال مراسلنا "أصيب 3 إسرائيليين، اثنان منهم بجروح خطيرة"، نتيجة استهداف بمسيّرة في رأس الناقورة على الحدود مع لبنان.

واعتبر الجيش الإسرائيلي ما حدث بأنه "انتهاك صارخ" لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل حزب الله.

وشن الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق واقعة بجنوب لبنان، كما أصدر إنذارا بالإخلاء لثماني بلدات وقرى في سهل البقاع وجنوب لبنان، وتبع ذلك موجة نزوح كثيفة من البقاع الغربي.

وشملت الغارات الإسرائيلية الأخيرة بلدات لبايا وسحمر في البقاع الغربي، شرقي لبنان، وبلدة المنصوري جنوبي لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الخميس، إنه بدأ موجة جديدة من قصف البنى التحتية التابعة لحزب الله جنوبي لبنان.