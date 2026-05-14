ويأتي هذا الإنذار بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد شن قصفا مدفعيا عنيفا، فجر اليوم، استهدف منطقة مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي، فيما شهدت أجواء الجنوب تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي، بينما ألقيت قنابل مضيئة فوق المناطق المحيطة في شمال نهر الليطاني جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وكان لبنان شهد أمس الأربعاء يوما داميا بعد 11 غارة إسرائيلية نجم عنها مقتل 22 شخصا، بينهم 5 أطفال على الأقل، وجرح 27 آخرين، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

جولة مفاوضات جديدة

على صعيد آخر، قال مسؤول في الخارجية الأميركية، إن جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل المزمع عقدها اليومين المقبلين ستنطق اليوم الخميس الساعة التاسعة صباحا بتوقيت واشنطن وتستمر حتى الخامسة والنصف مساء بتوقيت من اليوم نفسه، على أن تستأنف يوم الجمعة.

وبحسب المسؤول ستشمل الاجتماعات جلستا عمل تبحث الملفين السياسي والأمني، لذلك لائحة المشاركين في هذه الجولة تتضمن شخصيات جديدة، حيث سيمثل لبنان السفيرة لدى واشنطن ندى حمادة معوض، كما في الجولتين السابقيتين بالإضافة إلى السفير السابق والمبعوث الخاص سيمون كرم.

بينما يمثل الجانب الاسرائيلي سفيرها في واشنطن يحيئيل ليتر ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين.

أما عن الجانب الأميركي فسيكون المستشار بالخارجية مارك نيدام، والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والسفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي.