وأضافت القوات المسلحة المغربية في منشور على منصة "إكس"، أنه "تم ‌انتشال جثة الجندية "على مستوى ‌منحدر ⁠صخري بمنطقة كاب درعة".

وكان مسؤولون أميركيون ومغاربة ‌أفادوا بفقدان جنديين أميركيين، ⁠أثناء المشاركة في مناورات "الأسد ⁠الإفريقي" العسكرية المشتركة، قرب طانطان ⁠جنوبي المغرب.

والأحد أعلن الجيش الأميركي انتشال جثة جندي قرب منحدر صخري في كاب ​درعة.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "جرى نقل جثمان الجندية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم، وعقب مراسم توديع الجثمانين التي أقيمت بالمطار العسكري بكلميم، تم ترحيلهما ليلة 12 مايو 2026 على متن طائرة عسكرية أميركية".