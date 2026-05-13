لكن خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أشار فانس إلى أنه "لا يزال من المبكر الجزم بكون هذا التقدم كافيا لضمان عدم تمكن إيران مطلقا من امتلاك سلاح نووي".

وذكر فانس أنه قضى وقتا طويلا على الهاتف صباح الأربعاء مع المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بالإضافة إلى "عدد من أصدقائنا في العالم العربي".

وقال: "أعتقد أننا نحرز تقدما، لكن السؤال الجوهري هو: هل سنحرز تقدما كافيا يلبي الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب؟".

ولا تزال المطالب الأميركية والإيرانية لإنهاء الحرب متباعدة للغاية، بعد أكثر من شهر على بدء سريان وقف إطلاق النار الهش.

فقد دعت واشنطن طهران إلى التخلي عن ⁠برنامجها النووي وإنهاء إغلاق المضيق، في حين طالبت إيران بتعويضات ‌عن أضرار الحرب، وإنهاء الحصار الأميركي، ووقف القتال على جميع الجبهات، ومنها لبنان.

ووصف ترامب هذه المطالب بأنها "هراء".

وتعثرت جولة أولى من المفاوضات بين الطرفين استضافتها إسلام آباد، بينما فشلت الترتيبات لعقد جولة أخرى في العاصمة الباكستانية أيضا.