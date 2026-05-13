وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومصوري وكالة فرانس برس، استهدفت غارتان سيارتين على طرق الجية، ذلك الطريق السريع المزدحم الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد، بينما استهدفت الثالثة سيارة على طريق مجاور، فيما استهدفت الغارة الرابعة سيارة في مدينة صيدا.

فقد أفاد مراسلنا بأن غارة ثالثة استهدفت طريق الجية الذي يربط بيروت بصيدا، بعد أن كان قد استهدف في وقت سابق مركبتين بغارتين خلال أقل من ساعة.

وقالت الوكالة إن غارة إسرائيلية استهدفت، اليوم الأربعاء، سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، رغم سريان وقف لإطلاق النار.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات المنصوري وعربصاليم والبرج الشمالي ويانوح مجدل زون ودير عامص وزوطر الشرقية وحاروف وطريق عام الناقورة جنوبي لبنان.

وقد كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان في الأيام الأخيرة، قائلة إنها تستهدف حزب الله، رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار منذ 17 أبريل.