ووفقا للوزارة، فقد أسفرت الغارات الثلاث على الأوتوستراد الساحلي صيدا - الجنوب في برجا والجية والسعديات عن مقتل 8 أشخاص من بينهم أم وطفل.

كما قتل شخص وجرح آخر في غارة إسرائيلية على صيدا، كما قتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت سيارات في المعلية والشعيتية والناقورة جنوبي لبنان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء سقطوا في 7 غارات إسرائيلية استهدفت سيارات.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات عيتا الجبل وبيت ياحون والمنصوري وعربصاليم والبرج الشمالي ويانوح ومجدل زون وتولين ودير عامص وزوطر الشرقية وحاروف والمعلية والشعيتية والناقورة جنوبي لبنان.

وقد كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان في الأيام الأخيرة، قائلة إنها تستهدف حزب الله، رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار منذ 17 أبريل.