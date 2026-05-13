وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مركبتين في منطقة الجية جنوبي بيروت، وهو ما أكدت أيضا وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت الوكالة إن غارة إسرائيلية استهدفت، اليوم الأربعاء، سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، رغم سريان وقف لإطلاق النار.

وأفادت الوكالة عن "استهداف سيارة على أوتوستراد الجية"، البلدة الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوبي العاصمة بيروت.

وكانت غارتان مماثلتان استهدفتا السبت سيارتين على الطريق السريع نفسه وفي المنطقة ذاتها، رغم إعلان سريان لوقف إطلاق النار مع إسرائيل منذ 17 أبريل.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة وهي تحترق في وسط الطريق السريع فور استهدافها.

وجدد الجيش الاسرائيلي الأربعاء إنذاره سكان 6 بلدات في منطقة صور في جنوب لبنان بإخلائها، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار.