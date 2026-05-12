وخلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أكد بولس أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد حلول سلمية للصراع المستمر في السودان منذ أبريل 2023.

وتحدث بولس عن "كارثة إنسانية" في السودان، مشددا على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لديها خيارات" للتعامل مع كل طرف يعرقل جهود المسار الإنساني.

وقال: "عملنا على إيجاد هدنة إنسانية مؤقتة في السودان لإدخال المساعدات"، لكن "هناك عراقيل ومحاولات لتخريب هذه الجهود".

وأضاف: "نركز في السودان على ملف المساعدات الإنسانية".

وفيما يتعلق بالمسار السياسي الانتقالي في السودان، أكد بولس أن الولايات المتحدة تدعم الحوار السوداني السوداني، وصولا إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية بشكل كامل.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وضعت تنظيم الإخوان في السودان على قوائم الإرهاب.

وشدد على أهمية تصنيف الولايات المتحدة لعدد من فروع تنظيم الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، لافتا إلى أن هذا التصنيف قد ينسحب أيضا على بلدان أخرى.